Manisa'da palet fabrikasında yangın: Alevler meyve ağaçlarına sıçradı

AA
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 12:40
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangının bitişikte bulunan kükürt fabrikasındaki azot tankının henüz belirlenemeyen bir nedenle patlaması sonucu çıktığı ve alevlerin palet fabrikasına sıçradığı tespit edildi.
Muradiye Mahallesi'ndeki fabrikanın eski paletlerin depolandığı alanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın yanındaki bazı meyve ağaçlarına da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman yangını söndürme arazözleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.