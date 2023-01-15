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Manisa'da otomobiliyle uçuruma yuvarlanan asteğmen, yaşamını yitirdi

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#Manisa#Trafik#Kaza
Manisada otomobiliyle uçuruma yuvarlanan asteğmen, yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 13:28

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesi Spil Dağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle uçuruma yuvarlanan asteğmen Ahmet Necat Köse (35), hayatını kaybetti.

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Olay, saat 02.45 sıralarında Şehzadeler ilçesi Spil Dağı'nda meydana geldi. Ahmet Necat Köse, yönetimindeki 35 NHA 30 plakalı otomobiliyle virajda direksiyon hakimiyetini kaybedip, 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Köse'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Köse'nin cenazesi Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görevli asteğmen Köse'nin, Giresun'un Eynesil Gümüşçay Mahallesi Cüreli semtine kayıtlı olduğu öğrenildi.

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#Manisa#Trafik#Kaza

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