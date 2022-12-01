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Manisa'da otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

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#Manisa#TIR#Kaza
Manisada otomobil TIRa çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 19:39

Manisa'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Ferit Özpolat ile aynı araçtaki İzzet Özpolat (41) yaşamını yitirdi, 1'i Ukrayna uyruklu 2 kadın ağır yaralandı.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında İzmir- İstanbul Otoyolunun Saruhanlı- Akhisar bölümü 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ferit Özpolat yönetimindeki 07 ANZ 857 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, aynı yönde ilerleyen Ali Bozgeyik'in kullandığı 01 ADV 168 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

Manisada otomobil TIRa çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Çarpmanın şiddetiyle otomobil TIR'ın altına girerken, sürücü Ferit Özpolat ile araçtaki İzzet Özpolat Kaza yerinde yaşamını yitirdi, Ukrayna uyruklu Valerııa Surzhenko (29) ile henüz kimliği belirlenemeyen 1 kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan 2 kadın, sağlık ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülürken, TIR sürücüsü Ali Bozgeyik gözaltına aldı.

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#Manisa#TIR#Kaza

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