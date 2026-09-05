Bursa'da orman yangını: Havadan ve karadan yoğun müdahale

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Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen orman yangını, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesi ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, Manisa Valiliği, itfaiye, jandarma ve ilgili kamu kurumlarının yanı sıra Yangın Risk Azaltma Planı kapsamında görev yapan ekipler ve gönüllüler de destek verdi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, orman yangınlarının yüksek hassasiyetle takip edilmesi ve alınan tedbirler sayesinde yangının kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.



Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yangınlara yönelik hassasiyetinden dolayı teşekkür edilirken, orman kahramanları, hava destek ekipleri, itfaiye, jandarma ve destek veren tüm kamu kuruluşlarına minnettarlık ifade edildi.

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Manisa Valiliği Yangın Risk Azaltma Planı kapsamında kaymakamlıklar koordinesinde yürütülen hazırlık, eğitim ve rehberlik çalışmalarına da dikkat çekilen açıklamada, afetlerle mücadelede ön hazırlık ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

Valilik açıklamasında, risk azaltma grupları ile gönüllülere de teşekkür edilerek, "Yeşil Vatanı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" mesajı verildi.

Soma’daki yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede ekiplerin tedbir amaçlı çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

BURSA'DA ORMAN YANGINI

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Perçin ve Balıoğlu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve 76 personelle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.