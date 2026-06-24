×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Manisa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Orman Yangını#İzmir Orman Bölge Müdürlüğü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 14:43

Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Haberin Devamı

Soma ilçesi Tabanlar Mahallesi Şifadağ mevki yakınlarındaki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal ekibi ve 2 dozer sevk edildi.

Manisada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Orman Yangını#İzmir Orman Bölge Müdürlüğü

BAKMADAN GEÇME!