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Manisa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Orman Yangını#Manisa#Alaşehir
Manisada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 11:47

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Badınca Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Edinilen bilgilere göre, yangın saat 09.49 sıralarında Badınca Mahallesi kırsalında başladı. Yangının ihbar edilmesinin ardından Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangına ilk müdahale saat 10.02'de yapıldı.

Yangını kontrol altına almak için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edilerek söndürme çalışmalarına katıldı.

Bölgede rüzgarın zaman zaman etkisini artırması ekiplerin müdahalesini zorlaştırırken, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

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#Orman Yangını#Manisa#Alaşehir

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