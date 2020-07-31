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Haber GiriÅŸ: 31.07.2020 - 19:27,Son GÃ¼ncelleme:

Manisa'da orman yangÄ±nÄ±! Ekipler müdahale ediyor

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Manisa'da orman yangÄ±nÄ±! Ekipler müdahale ediyor
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Manisa'nÄ±n Ahmetli ilÃ§esinde Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ±na 4 yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme helikopteri, 2 amfibik yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme uÃ§aÄŸÄ± ve 4 arazÃ¶z ile mÃ¼dahale ediliyor.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, ilÃ§eye baÄŸlÄ± GÃ¶kkaya Mahallesi yakÄ±nlarÄ±ndaki ormanlÄ±k alanda henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.
Ä°hbar Ã¼zerine yangÄ±n bÃ¶lgesine Ä°zmir Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± 4 yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme helikopteri, 2 amfibik yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme uÃ§aÄŸÄ± ve 4 arazÃ¶z sevk edildi.ÂManisa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerinin de destek verdiÄŸi sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

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