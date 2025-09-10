×
Manisa'da oltayla 2 metrelik balık yakaladı

Manisada oltayla 2 metrelik balık yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2025 14:55

Manisa'nın Salihli ilçesinde amatör bir balıkçı, Demirköprü Baraj Gölü'nde oltayla 2 metre 10 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakaladı.

Salihli'de çiftçilikle uğraşan ve boş zamanlarında amatör balıkçılık yapan Ali Osman Şahin, oğlu ile birlikte Salihli ve Köprübaşı ilçeleri arasında bulunan Demirköprü Baraj Gölü'ne ava çıktı.

Balıkçının oltasına 2 metre 10 santimetre boyunda ve 70 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Hayatında ilk defa bu kadar büyük balık yakaladığını belirten Şahin birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Yakaladığı balıktan dolayı heyecan yaşayan Şahin, "Umarım bundan sonra da daha büyük balık yakalarım" dedi. 

