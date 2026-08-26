×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Manisa'da muhtara 'eşek' şoku! Köylüye yardım için gitti, hastanelik oldu: Beş yerinden ısırdı

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Muhtar#Eşek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 14:19

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde vatandaşın topladığı üzümü yiyen eşek, kendisini yakalamaya gelen muhtarı beş yerinden ısırdı. Rahatsızlanarak hastaneye giden muhtara beş dikiş atıldı ve kuduz aşısı yapıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Turgutlu'nun kırsal Akçapınar Mahallesi Muhtarı Ekrem Hayri Türk'e dün saat 17.00 sıralarında, bir eşeğin üreticilerinin üzümlerini kurutmak için serdiği meradaki sergilere zarar verdiğine yönelik bilgi verildi. Bunun üzerine meraya giden muhtar Türk, uzaklaştırmaya çalıştığı sahipsiz eşeğin saldırısına uğradı. Eşek tarafından bacağının 5 yerinden ısırılan Ekrem Hayri Türk, güçlükle yakaladığı eşeği, elektrikli bisikletinin arkasına bağlayarak, çiftliğine götürdü. Bir süre sonra ise rahatsızlanan Türk, tedavisi için Turgutlu Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yaralarına beş dikiş atılan Türk'e kuduz aşısı yapıldı.

Manisada muhtara eşek şoku Köylüye yardım için gitti, hastanelik oldu: Beş yerinden ısırdı

Haberin Devamı

‘ÇİFLİK MALLARI KORUMA EKİBİNE HABER VERDİK’

Ekrem Hayri Türk'ün oğlu Hüseyin Türk, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Üreticilerinin üzümlerini serdiği bir mera alanı var. Babama telefon geliyor. Bir eşeğin bütün sergileri dağıttığını söyleyerek yardım istiyorlar. Sahipsiz bir eşek olduğu için kimse yanına yaklaşamıyor. Babam da gidiyor. Yakalamaya çalıştığı eşek, babamı bacağından ısırmış. Sonrasında babam eşeği yakalayıp çiftliğe getiriyor ve bağlıyor. Eşek şu anda çiftlikte bağlı durumda. Çiftçi Malları Koruma ekibine haber verdik, gelip alacaklar. Tedavisi yapılan babam ise şu an görevinin başında" dedi. 

Gözden KaçmasınAnkarada tüp mide ameliyatı olan hemşire Burcu, 9 ayda 42 kilo verdiAnkara'da tüp mide ameliyatı olan hemşire Burcu, 9 ayda 42 kilo verdiHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Muhtar#Eşek

BAKMADAN GEÇME!