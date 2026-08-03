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Manisa'da motosikletli saldırgan dehşet saçtı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Motosikletli Saldırı#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 14:28

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kendisini takip eden başka bir motosikletlinin silahlı saldırısına uğrayan motosiklet sürücüsü Çetin Kıtıllı (43) ve arkasındaki oğlu Ayaz Kıtıllı (17), hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, saat 11.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Ahmetbedevi Mahallesi 309 Sokak'ta meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Çetin Kıtıllı ve arkasındaki oğlu Ayaz Kıtıllı'ya, başka bir motosikletle arkalarından gelen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Manisada motosikletli saldırgan dehşet saçtı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Baba ve oğlu vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Manisada motosikletli saldırgan dehşet saçtı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çetin Kıtıllı özel bir hastaneye, oğlu Ayaz Kıtıllı ise Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan baba ve oğlu, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Saldırının gerçekleştiği sokakta detaylı inceleme yapan polis, şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı

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#Manisa#Motosikletli Saldırı#Cinayet

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