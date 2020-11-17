MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriManisa'da maskesiz sokağa çıkanlara havadan denetim
GeriGündem Manisa'da maskesiz sokağa çıkanlara havadan denetim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)
Haber Giriş: 17.11.2020 - 16:07 | Son Güncelleme:

Manisa'da maskesiz sokağa çıkanlara havadan denetim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manisa'da maskesiz sokağa çıkanlara havadan denetim
Abone Olgoogle-news

MANİSA'da polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkanları belirlemek için, dronlu denetim yaptı. Polis yasağı ihlal edenlere uyarıda bulundu.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Manisa Valiliği tarafından dışarıya çıkanlara maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından kentte tedbirler artırıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin en işlek cadde ve sokaklarında dronla maske takmayanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Manisa Uncubozköy Mahallesi ve Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde dronla denetim yaptı. Ayrıca ekipler, resmi polis otosuyla şehir merkezindeki cadde ve sokakları gezerek, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde çağrıda bulundu.

Manisada maskesiz sokağa çıkanlara havadan denetim

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle