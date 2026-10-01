Manisa'da maden ocağında göçük: 7 işçiden 2'si çıkarıldı

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Valilik tarafından kriz merkezi oluşturulurken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada "7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" denildi.
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Soma'daki bir maden işletmesinde göçük, meydana geldi. Konu ile ilgili Manisa Valiliği'nden açıklama yapıldı.
'GÖÇÜK ALTINDA KALDIĞI DEĞERLENDİRİLEN 7 İŞÇİDEN 2'Sİ SAĞ KURTARILDI'
Manisa Valiliği, Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin yeni yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" denildi.