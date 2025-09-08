×
Manisa'da lastik faciası: Karı koca öldü; çocukları yaralandı

#Manisa#Trafik Kazası#Lastik Patlaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2025 15:55

Manisa’nın Kula ilçesinde, yol kenarında patlayan lastik değiştiren Seydoş Kaya (44) ve Eylem Kaya (37) çifti ile araçlarına kamyonet çarptı. Kazada Kaya çifti yaşamını yitirirken, araçtaki çocukları E.K. (11) ve A.Y.K (14) yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Ortaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seydoş Kaya, lastik patlayınca kullandığı 06 DEG 677 plakalı hafif ticari aracı yol kenarına çekti. Kaya, lastik değiştirirken eşi Eylem de kendisine yardım etmeye başladı.

Bu sırada Hicri Yanılmaz (55) yönetimindeki 45 RV 827 plakalı kamyonet, önce Kaya çifti ile araçlarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan çocukları E.K. (11) ve A.Y.K. (14) ise yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Kamyonet sürücüsü Yanılmaz gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

