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Manisa'da kuyumcu dükkanında hırsızlık kamerada! 15 altın bileziği alıp böyle kaçtı

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#Manisa#Kuyumcu#Hırsızlık
Manisada kuyumcu dükkanında hırsızlık kamerada 15 altın bileziği alıp böyle kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 15:06

Manisa'nın Salihli ilçesinde, kuyumcu dükkanına altın alma bahanesiyle gelen şüpheli, yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki 15 altın bileziği alıp, kaçtı. Şüpheli Samet Ş., polis tarafından altınlarla birlikte yakalanırken, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Salihli ilçesi Sevgiyolu'ndaki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kuyumcu dükkanına altın alma bahanesiyle giren bir şüpheli, incelemek istediğini söyleyip, altın bilezikleri eline aldı. Şüpheli, bilezikleri bir süre inceledikten sonra yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki 15 bileziği alıp, kaçtı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede önlem alan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Samet Ş., olduğunu belirledi.

Manisada kuyumcu dükkanında hırsızlık kamerada 15 altın bileziği alıp böyle kaçtı

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Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, aynı gün operasyon düzenledi. Samet Ş., Keli Mahallesi'ndeki bir tarlada çaldığı altınlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen 15 altın bilezik, emniyetteki işlemlerin ardından kuyumcuya teslim edildi. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisada kuyumcu dükkanında hırsızlık kamerada 15 altın bileziği alıp böyle kaçtı

Yaşanan olaya ilişkin açıklama yapan Salihli Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yunus Candan, olaya kısa sürede müdahale ederek şüpheliyi çalınan altınlarla birlikte yakalayan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teşekkür etti.

Manisada kuyumcu dükkanında hırsızlık kamerada 15 altın bileziği alıp böyle kaçtı

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Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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