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Apartman yöneticisi eşini katletmişti... Cinayetin sebebinin 'kripto para' olduğunu itiraf etti

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#Manisa#Kripto Para#Cinayet
Apartman yöneticisi eşini katletmişti... Cinayetin sebebinin kripto para olduğunu itiraf etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 20:17

Manisa'da, dün eşini bıçaklayarak öldüren ve cinayetin ardından kanlı kıyafetlerle apartman evraklarını teslim ettiği komşusunun ihbarıyla yakalanan Zafer Zeybek (65) tutuklandı. Zeybek’in emniyetteki ifadesinde kripto para borsasına yüklü miktarda para yatırdığı ve eşinin tepkisi üzerine tartıştıklarını ve cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

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Olay, dün akşam saat 22.45 sıralarında Şehzadeler ilçesi, Peker Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi üzerindeki Kırçal apartmanında meydana geldi. Zafer Zeybek, tartıştığı eşi Huriye Zeybek’i (60) bıçakladı. Talihsiz kadın karın bölgesine aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, yönetici olduğu öğrenilen Zafer Zeybek olaydan sonra apartmanla ilgili evrakları üst komşusuna götürdü. Zafer Zeybek'in üstünün kanlı ve davranışlarının normal olmadığını fark eden komşusunun ihbarı üzerine apartmana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Huriye Zeybek’in hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri Zafer Zeybek'i suç aletiyle yakaladı. Koca gözaltına alınırken, Huriye Zeybek’in cansız  bedeni Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TARTIŞMA KRİPTO PARA YATIRIMI NEDENİYLE ÇIKMIŞ

Cinayetten sonra gözaltına alınan Zafer Zeybek’in emniyetteki ifadesiyle tartışmanın sebebi ortaya çıktı. Zeybek’in ifadesinde, kripto borsasına yüklü miktarda para yatırdığı için kendisine tepki gösteren eşi Huriye Zeybek’i çıkan tartışmanın ardından bıçaklayarak öldürdüğü anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zafer Zeybek, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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#Manisa#Kripto Para#Cinayet

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