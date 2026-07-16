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Manisa’da korkunç olay! Tartıştığı eşinin burnunu ısırıp kopardı

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#Manisa#Burun Koparma#Karı-Koca Kavga
Manisa’da korkunç olay Tartıştığı eşinin burnunu ısırıp kopardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 12:24

Turgutlu ilçesinde dün gece saatlerinde Gökhan G. (29), tartıştığı eşi İmran G.'nin (28) burnunu ısırarak kopardı. Gökhan G., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Badem Sokak'ta meydana geldi. Gökhan G. ile eşi İmran G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Gökhan G., eşi İmran G.'nin burnunu ısırıp, kopardı. Sesleri duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisa’da korkunç olay Tartıştığı eşinin burnunu ısırıp kopardı

BALKONDAN TAHLİYE EDİLDİ

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Kapının açılmaması üzerine ekipler güvenlik önlemi aldı. Olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ekipleri bina önüne atlama yatağı kurarken, İmran G. itfaiye aracının merdiveniyle balkondan tahliye edildi. Polis ekipleri de itfaiyenin desteğiyle eve girerek Gökhan G.'yi gözaltına aldı.

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Manisa’da korkunç olay Tartıştığı eşinin burnunu ısırıp kopardı

ÇOCUKLARIN DURUMU İYİ

İmran G., Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından plastik cerrahi tedavisi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında evde bulunan 5 ve 7 yaşlarındaki iki kız çocuğunun durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Manisa’da korkunç olay Tartıştığı eşinin burnunu ısırıp kopardı

ARBEDE ÇIKTI

Öte yandan, şüphelinin polis ekipleri tarafından evden çıkarılması sırasında olaya tepki gösteren mahalleli ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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#Manisa#Burun Koparma#Karı-Koca Kavga

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