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Gündem
AA
Haber Giriş: 31.01.2021 - 21:22 | Son Güncelleme:

Manisa'da tüyler ürperten olay! Tarla yolunda dört ceset

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Manisa'da tüyler ürperten olay! Tarla yolunda dört ceset
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Manisa'nın Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi'nde tarla yolunda 4 gence ait ceset bulundu. Cesetlerden 3'ünün silahla başlarından vurulduğu, birinde ateşli silah ya da kesici, delici alet yarası olmadığı belirlendi. Olayın aydınlatılması ve cesetleri bulunan kişilerin kesin ölüm nedeninin belirlenmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Akçeşme mevkisinde tarlasından dönen bir çiftçi, yol kenarında bir aracın yanında 4 ceset görerek durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede, Serkan (23) ve Ümit Zangal (20) ile Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu kişilerden 3'ünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, birinde ateşli silah ya da kesici, delici alet yarası olmadığı, söz konusu tüfeğin ise Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu tespit edildi. Cesetler, incelemelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bölgeye gelen ölen kişilerin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayın aydınlatılması ve cesetleri bulunan kişilerin kesin ölüm nedeninin belirlenmesine ilişkin başlatılan çalışma sürüyor.

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