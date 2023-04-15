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Manisa'da korkunç olay! Polis lojmanında başından vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş hayatını kaybetti

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#Manisa#Demirci İlçesi#Yeşim Akbaş
Manisada korkunç olay Polis lojmanında başından vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 14:59

Manisa'nın Demirci ilçesinde güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş (26), İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün üst katında bulunan polis lojmanlarında, komiser yardımcısı D.Y.'nin (32) odasında başından vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Akbaş hayatını kaybederken, gözaltına alınan D.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının üst katındaki polis lojmanlarından dün saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı D.Y.'nin kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu.

Çağırılan sağlık ekibi tarafından Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yeşim Akbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Manisada korkunç olay Polis lojmanında başından vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş hayatını kaybetti

TABANCA KOMİSER YARDIMCISININ

Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı D.Y., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı D.Y.'ye ait olduğu belirlendi.

Manisada korkunç olay Polis lojmanında başından vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş hayatını kaybetti

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BİR GÜN ÖNCE İFTARDA FOTOĞRAF

Aslen Kütahyalı olan Yeşim Akbaş ile D.Y.’nin, bir gün önce birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün iftar yemeğine katılıp, fotoğraf çektirdikleri ortaya çıktı.

Manisada korkunç olay Polis lojmanında başından vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş hayatını kaybetti

 

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#Manisa#Demirci İlçesi#Yeşim Akbaş

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