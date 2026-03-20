Manisa'da korkunç olay! Ocakta unuttuğu yemek yandı, dumandan etkilenerek hayatını kaybetti

#Manisa#Şehzadeler#Dumandan Zehirlenme
Manisada korkunç olay Ocakta unuttuğu yemek yandı, dumandan etkilenerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 13:55

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yalnız yaşayan Elif Ölmez (73), bayramda gelecek torunları için hazırladığı yemeği ocağa koyduktan sonra uyudu. Yemeğin yanması sonucu çıkan dumandan etkilenen Ölmez, hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.30 sıralarında Akpınar Mahallesi 205 Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre; Elif Ölmez, mutfakta hazırladığı yemeği ocakta unutup uyudu.

Yemeğin yanmasıyla oluşan yoğun duman kısa sürede evi sardı. Yalnız yaşayan Ölmez'in yakınları, eve geldiklerinde kendisini hareketsiz halde buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Elif Ölmez, kurtarılamadı.

BAYRAMDA GELECEK TORUNLARI İÇİN YEMEK HAZIRLIYORDU

Ölmez'in bayramda gelecek torunları için yemek hazırladığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Manisa#Şehzadeler#Dumandan Zehirlenme

