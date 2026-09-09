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Manisa'da korkunç olay! Eşi ile kızını bıçaklayarak yaraladı

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#Manisa#Salihli#Bıçaklı Saldırı
Manisada korkunç olay Eşi ile kızını bıçaklayarak yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 16:11

Manisa'nın Salihli ilçesinde D.K., 52 yaşındaki eşi N.K. ile 24 yaşındaki kızı N.K.'yi bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, çiftin kızları N.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Olay, saat 03.00 sıralarında Keli Mahallesi'nde meydana geldi. Baba D.K.  (51)  ile eşi N.K. (52) ve kızı N.K. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.K., eşi ve kızını bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı anne ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin kızları N.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından D.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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#Manisa#Salihli#Bıçaklı Saldırı

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