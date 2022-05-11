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Manisa’da korkunç kaza! Servis otobüsü demir yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 7’si ağır 30 yaralı

#Manisa#İşçi#Kaza

Manisa- Turgutlu kara yolunda fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsü, demir yüklü kamyona arkadan çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi öldü, 7’si ağır 30 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Turgutlu ilçesinden Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçileri götüren servis otobüsü, Nif Çayı mevkisinde, önünde seyir halinde demir yüklü kamyona çarptı.

Manisa’da korkunç kaza Servis otobüsü demir yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 7’si ağır 30 yaralı

Çarpışmanın şiddetiyle otobüsün ön tarafı demir yığını haline dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 7’si ağır 30 kişi de yaralandı.

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Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere götürüldü. Otobüste sıkışan işçiler ise AKS ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Kazada otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü de ağır yaralandı.

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#Manisa#İşçi#Kaza

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