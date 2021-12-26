Manisa'da korkunç kaza! İki kişi hayatını kaybetti

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Kaza, saat 20.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Kovukdere mevkiinde meydana geldi. Uğur Atalan idaresindeki 45 RA 5887 plakalı minibüs Uşak istikametine doğru seyir halindeki İlhan Çetil idaresindeki 31 V 5644 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık 112 ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler Uğur Atalan ve Erbin Aktaş’ı sıkıştıkları minibüsten çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atalan ve Erbin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Atalan ve Erbin’in cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma merkezini götürüldü.