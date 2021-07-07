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DHA
Haber Giriş: 07.07.2021 - 04:40 | Son Güncelleme:

Manisa'da korkunç kaza! Alev alan kamyonun sürücüsü yanarak can verdi

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Manisa'da korkunç kaza! Alev alan kamyonun sürücüsü yanarak can verdi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, üst geçit ile yan yolu ayıran bariyere hızla çarpan kamyonun sürücüsü Kerim Kabak(44), sıkıştığı aracın alev alarak yanması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

İzmir yönünden gelmekte olan Kerim Kabak (44) yönetimindeki 35 NGY 87 plakalı mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçit ile yan yolu ayıran bariyerlere ok gibi saplanarak yönlendirme levhasına çarptı.

Manisada korkunç kaza Alev alan kamyonun sürücüsü yanarak can verdi

Sürücü Kabak, sıkıştığı kamyonda çıkan yangında, şoför kabininde yanarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve AKS ekipleri yangını söndürürken, ekipler sürücü Kabak’ın cansız bedenini çıkardı.
Manisada korkunç kaza Alev alan kamyonun sürücüsü yanarak can verdi

Kazanın şiddetiyle yön levhaları devrilirken, kaza yerine gelen sürücünün arkadaşları ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde meydana gelebilecek herhangi bir patlamaya karşı polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Savcının incelemesinin ardından Kerim Kabak’ın cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Manisada korkunç kaza Alev alan kamyonun sürücüsü yanarak can verdi


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