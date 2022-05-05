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Manisa'da korkunç kaza: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

#Kaza#Eymen Demirel#Ölüm
Manisada korkunç kaza: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atıp şarampole devrilmesiyle meydana gelen kazada 2'si çocuk 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Kaza, saat 23.40 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Güvercinlik Mahalle kavşağı yakınlarındaki rampada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak istikametine doğru seyir halinde olan Ramazan Demirel (36) idaresindeki 64 AAL 835 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Karayolunda savrulan otomobil, takla atıp yolun sağ tarafında bulunan şarampole devrildi. Kazanın şiddetiyle ters dönen otomobilde bulunan yolcular, sıkıştıkları yerden kendi imkanları ile dışarı çıktı. İhbar üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Manisada korkunç kaza: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

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7 YAŞINDAKİ EYMEN KURTARILAMADI

Kazada araç sürücüsü Ramazan Demirel (36) ve yolcu olarak bulunan Kadriye Demirel (29), Hatice Kübra Demirel (10), Eymen Demirel (7), Eren Demirel (6), Fadime Baysal (53), Mehmet Ali Baysal (53) ve İbrahim Baysal (20) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırılırken, ağır yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 yaşındaki Eymen Demirel, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisada korkunç kaza: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

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#Kaza#Eymen Demirel#Ölüm

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