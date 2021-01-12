MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriManisa'da korku dolu anlar! Oturdukları ev bir anda havalandı
GeriGündem Manisa'da korku dolu anlar! Oturdukları ev bir anda havalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ersan ERDOĞAN - DHA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 19:35 | Son Güncelleme:

Manisa'da korku dolu anlar! Oturdukları ev bir anda havalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Yurt genelinde ve özellikle batı kesimlerde etkili olan fırtına ve yağış Manisa'da yaşayan aileye korku dolu anlar yaşattı. Evde bulundukları sıra şiddetli rüzgar nedeniyle havalanan konteyner ev 30 metre takla atarak savruldu.

Şehzadeler ilçesi Alibey Harmandalı mevkisinde yer alan bahçe içindeki konteyner ev, saat 16.30 sıralarında etkili olan fırtınada uçtu.

Durumu gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 30 metre uzağa savrulan konteynerde bulunan Güllü Bektaş (64) ve Sinem Bektaş (27) yaralandı. Evde bulunan 3 çocuk ise yara almadan kurtuldu. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisada korku dolu anlar Oturdukları ev bir anda havalandı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle