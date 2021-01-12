Manisa'da korku dolu anlar! Oturdukları ev bir anda havalandı
Yurt genelinde ve özellikle batı kesimlerde etkili olan fırtına ve yağış Manisa'da yaşayan aileye korku dolu anlar yaşattı. Evde bulundukları sıra şiddetli rüzgar nedeniyle havalanan konteyner ev 30 metre takla atarak savruldu.
Şehzadeler ilçesi Alibey Harmandalı mevkisinde yer alan bahçe içindeki konteyner ev, saat 16.30 sıralarında etkili olan fırtınada uçtu.
Durumu gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 30 metre uzağa savrulan konteynerde bulunan Güllü Bektaş (64) ve Sinem Bektaş (27) yaralandı. Evde bulunan 3 çocuk ise yara almadan kurtuldu. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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