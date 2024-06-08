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Manisa'da kızına cinsel istismarda bulunan baba gözaltında

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#İstismar#Manisa#Cinsel İstismar
Manisada kızına cinsel istismarda bulunan baba gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 14:02

Manisa'da B.K. (39), lise öğrencisi kızı D.K.'ye (16) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. B.K., basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna "Pişmanım" yanıtını verdi.

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Kula ilçesinde yaşayan lise 3'üncü sınıf öğrencisi D.K., 4 Haziran'da okulda rahatsızlandı. İddiaya göre, rehber öğretmeninin konuştuğu D.K., babası B.K.'nin, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Rehber öğretmen, durumu polise bildirdi. Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadesine başvurulan D.K., babası B.K.'nin 2 yılı aşkın süredir kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Polis, B.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, B.K.'nin Turgutlu ilçesinde olduğunu tespit etti. B.K., Turgutlu Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önceki akşam yakalandı. Dün gece Kula Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen B.K., basın mensuplarının "Pişman mısınız ?" sorusuna, "Pişmanım" yanıtını verdi. B.K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#İstismar#Manisa#Cinsel İstismar

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