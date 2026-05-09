×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Manisa'da kaybolan Meryem Işık'tan 2 gündür haber yok

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Kayıp#Meryem Işık
Manisada kaybolan Meryem Işıktan 2 gündür haber yok
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 10:50

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Meryem Işık'tan (20), 2 gündür haber alınamıyor. Yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Işık için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Haberin Devamı

Kırkağaç'ın kırsal Dualar Mahallesi'nde yaşayan ve evli olan Meryem Işık, 7 Mayıs'ta kayboldu. Yakınları, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen akli dengesi yerinde olmadığı ve psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Işık'a ulaşamadı.

Bunun üzerine kayıp başvurusunda bulunuldu. Işık için Jandarma Komando Arama Kurtarma Timi ve Manisa İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Çalışmalar Işık'ın en son yol kenarında yürürken görüldüğü Gelenbe Mahallesi'nde yoğunlaştırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Kayıp#Meryem Işık

BAKMADAN GEÇME!