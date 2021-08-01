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HaberlerGündem HaberleriManisa'da kaybolan 75 yaşındaki alzaymır hastası kadından acı haber geldi
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Gündem
AA
Haber Giriş: 01.08.2021 - 18:24 | Son Güncelleme:

Manisa'da kaybolan 75 yaşındaki alzaymır hastası kadından acı haber geldi

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Manisa'da kaybolan 75 yaşındaki alzaymır hastası kadından acı haber geldi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 25 Temmuz'dan bu yana kayıp olarak aranan 75 yaşındaki alzaymır hastası kadın, ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çatalköprü Mahallesi'nde, tarım arazilerinin bulunduğu bölgede, vatandaşlar yaşlı kadının cesedi ile karşılaştı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine, bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cesedin, 25 Temmuz'dan bugüne kadar kayıp olarak aranan, alzaymır hastası Yadigar Özcan'a (75) ait olduğu belirlendi.

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