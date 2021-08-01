Manisa'da kaybolan 75 yaşındaki alzaymır hastası kadından acı haber geldi

Alınan bilgiye göre, Çatalköprü Mahallesi'nde, tarım arazilerinin bulunduğu bölgede, vatandaşlar yaşlı kadının cesedi ile karşılaştı.



Olayın ihbar edilmesi üzerine, bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cesedin, 25 Temmuz'dan bugüne kadar kayıp olarak aranan, alzaymır hastası Yadigar Özcan'a (75) ait olduğu belirlendi.

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