Manisa'da katliam gibi kaza: 6 can kaybı! Kimlikleri belli oldu... Acı detaylar

Manisa'nın Soma ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu 6 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan, İstanbul-Didim seferini yapan İstanbul Kalesi isimli firmaya ait 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen H.K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın römork kısmına çarptı.

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Manisa'nın Soma ilçesindeki kazada yaşamını yitiren 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin hamile Gülsam Tozlu (30) ile Simay Çataltepe (8), Miraç Çurguş, Nurten Gökbak (49), İlknur Kadıpınar ve otobüsün muavini Arap Kefenek (46) olduğu tespit edildi. Kazada yaralanan 42 kişinin ise Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi, Balıkesir, Kırkağaç, Soma ve Akhisar Devlet Hastaneleri ile Soma ve Balıkesir'deki özel hastanelerde tedavileri sürüyor.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN ŞUURU KAPALI

İstanbul- Didim seferini yaptığı belirlenen otobüsün kazayı yaralı olarak atlatan şoförü Fikret Hataman'ın (51) Soma'daki bir özel hastanede tedavisi sürüyor. Durumu ağır olan Hataman'ın şuurunun kapalı olduğu bildirildi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, otobüs şoförünün uyuduğunu ya da direksiyon başında başka bir şeyle meşgul oluğunu düşündüklerini belirtip, "Teknik olarak jandarma ve polis yetkililerimizden bilgi aldım. TIR arızalanıp, emniyet şeridinde bekliyor. Otobüs, arkadan gelip TIR'a çarpıyor. Yolcu otobüsünün şoförünün uyumuş olabileceği ya da o sırada başka bir işle uğraşıyor olabileceğini düşünüyoruz. Arızalı bir TIR'a çarpmanın başka bir açıklaması olamaz. Jandarma yetkilileri, konuyla ilgili araştırmalarını yapıyorlar. Aldığımız bilgiler bu yönde. Şuuru kapalı olduğu için şoförün ifadesini alamadık" dedi.

8 YASINDAKİ SİMAY ÖLDÜ, ANNESİ VE AĞABEYİ YARALANDI

Kazada ölen Simay Çataltepe’nin ailesiyle birlikte Kocaeli'den tatil için Didim'e gittiği, yanındaki annesi Derya ile ağabeyi Toprak Çataltepe'nin (14) ise ağır yaralandığı bildirildi.

Kızı Simay'ın öldüğünden habersiz olan Derya Çataltepe’nin, kazanın ardından kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesi'nden ailesini isteği üzerine ambulansla Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir hastaneye sevk edildiği bildirildi. Kızının öldüğünü, eşi ve oğlunun yaralandığını haber alıp hastaneye gelen Sinan Çataltepe, gözyaşlarına boğuldu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara