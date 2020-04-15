MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriManisa'da kaçak kazıya suçüstü
GeriGündem Manisa'da kaçak kazıya suçüstü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2020 - 13:10,Son Güncelleme:

Manisa'da kaçak kazıya suçüstü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manisa'da kaçak kazıya suçüstü
Abone Olgoogle-news

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün öğle saatlerinde, Şirinyer Mahallesi Bal Ormanı mevkisinde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, AA. (60), M.T. (40) ve M.K.'yi (46) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak tarihi eser kazısında kullandıkları 2 dedektör, 7 kazıcı alet ile 2 bronz sikkeye ise el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle