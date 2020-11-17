MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriManisa'da kaçak kazı baskını: 7 gözaltı
GeriGündem Manisa'da kaçak kazı baskını: 7 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
MANİSA (İHA)
Haber Giriş: 17.11.2020 - 12:23 | Son Güncelleme:

Manisa'da kaçak kazı baskını: 7 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manisa'da kaçak kazı baskını: 7 gözaltı
Abone Olgoogle-news

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde müstakil bir evin içinde kaçak kazı yapan 7 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Manisada kaçak kazı baskını: 7 gözaltı
Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesi Beşeylül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde 7 kişi Y.T.'ye ait bir müstakil bir evin bahçesinde kaçak define kazısı yaptı. Durumu öğrenen Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından eve baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında suçüstü yakalanan N.B. (31), S.T. (38), D.B. (33), H.B. (17), M.K. (40), A.K. (38) ve B.T (29) gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede evin zemininde 8 metre derinliğinde ve 13 metre uzunluğunda çukur kazıldığı tespit edilirken, tarihi esere rastlanılmadı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle