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Manisa'da işçi servisleri çarpıştı: 19 kişi yaralandı

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#Manisa#Yunusemre#Trafik Kazası
Manisada işçi servisleri çarpıştı: 19 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 14:40

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde fabrikaya işçi taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile 17 işçi yaralandı.

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Kaza, 08.30 sıralarında Yunusemre ilçesindeki organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Mevlüt Çapar yönetimindeki 45 J 5875 plakalı minibüs, Hüsnü Özsüpürgeci'nin kullandığı 45 J 1143 plakalı minibüsle kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Kazada, 2 şoför ve 17 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. 19 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüslerin çarpışması ve araçların savrulduğu anlar yer alıyor.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Manisa#Yunusemre#Trafik Kazası

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