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Gündem
MANİSA (AA)
Haber Giriş: 25.08.2020 - 10:12 | Son Güncelleme:

Manisa'da işçi servisleri çarpıştı: 12 yaralı

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Manisa'da işçi servisleri çarpıştı: 12 yaralı
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Manisa'nın Demirci ilçesinde tarım işçilerini taşıyan 2 minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Kılavuzlar Mahallesi'nde R.Ç. (34) idaresindeki 45 J 8289 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden A.Ç'nin (54) kullandığı 45 J 8274 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 45 J 8274 plakalı minibüs, yol kenarındaki tarlaya savruldu.
Kazada, 12 tarım işçisi yaralandı.
Ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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