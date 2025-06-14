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Manisa'da işçi servisinin park halindeki tıra çarptığı kazada 20 kişi yaralandı

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#Manisa#İşçi Servisi#Kaza
Manisada işçi servisinin park halindeki tıra çarptığı kazada 20 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 03:37

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisinin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 5'i ağır 20 kişi yaralandı.

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İzmir'deki bir fabrikadan Turgutlu'ya işçi taşıyan Nurettin Kocabaş yönetimindeki 45 J 6406 plakalı minibüs, İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında yol kenarında park halindeki 03 ADB 813 plakalı buğday yüklü tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada işçi servisindeki 20 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü Kocabaş ile 5 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

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#Manisa#İşçi Servisi#Kaza

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