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Manisa'da işçi servisi derede mahsur kaldı: 18 kişi kurtarıldı

#Manisa#Turgutlu#Sel
Manisada işçi servisi derede mahsur kaldı: 18 kişi kurtarıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su seviyesi yükselen Karacaali Deresi'nde mahsur kalan işçi servisindeki 18 kişi kurtarıldı. AFAD ve itfaiye ekipleri iş makineleri yardımıyla önce işçiler tahliye edildi, ardından da işçi servisi kurtarıldı.

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Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesi'nde bir gıda firmasına işçi taşıyan Recep Bilgiç'in (60) kullandığı 45 J 6343 plakalı servis minibüsü, su seviyesi yükselen derenin içinden geçtiği sırada yolda kaldı.

Olayın yaşandığı bölgeye AFAD, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Serviste mahsur kalan 17 işçi ile servis şoförü itfaiye ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Manisada işçi servisi derede mahsur kaldı: 18 kişi kurtarıldı

Servis şoförü Recep Bilgiç, "Aylardır buradan fabrikaya servis çekiyorum. Sabah 18 kişi can pazarı yaşadık. Yetkililerden biran önce buraya önlem almalarını istiyoruz" dedi.

Manisada işçi servisi derede mahsur kaldı: 18 kişi kurtarıldı

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#Manisa#Turgutlu#Sel

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