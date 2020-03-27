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AA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 17:47,Son Güncelleme:/

Manisa'da iş insanına iğrenç şantaj

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Manisa'da iş insanına iğrenç şantaj
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir iş insanına şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, iş insanı A.A, çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptıkları iddiasıyla C.Ö, A.S. ve F.K.'den şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.A.'nın iş yerine düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.Ö. ve F.K, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.S. hakkında adli kontrol kararı verildi.

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