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Manisa'da ilkokulun bahçesinde göçük! Çakıllı kumla kapatıldı

#Göçük#İlkokul#Manisa

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Beş Eylül İlkokulu'nun bahçesinde, eski foseptik ve kullanılmayan kanalizasyon borularının bulunduğu alanda, yağmurla toprağın gevşemesi sonucu meydana gelen göçükle oluşan, 4 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde çukur, incelemelerin ardından çakıllı kumla dolduruldu.

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Soğuksu Mahallesi'nde bulunan Beş Eylül İlkokulu'nun arka bahçesindeki tuvaletlerin olduğu bölümde, dün çökme meydana geldi. Sabah okula gelen öğrenci ile öğretmenler, bahçedeki 4 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğindeki çukuru görünce şaşırdı. Okul müdürü Recep Gündüz, durumu Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da okula gelip, incelemelerde bulundu. Okula çağrılan Alaşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri ekiplerinin incelemesinde çökmenin, eski foseptik ve kullanılmayan kanalizasyon borularının bulunduğu alanda, yağmurla toprağın gevşemesi nedeniyle oluştuğu tespit edildi. Gerekli teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından çukur, çakıllı kumla doldurulup, kapatıldı.

Manisada ilkokulun bahçesinde göçük Çakıllı kumla kapatıldı


Alaşehir Kaymakamı Uçgun, "Çökmenin yaşandığı alandaki çukuru bariyerlerle çevirerek, koruma altına aldık. Teknik elemanlar gerekli araştırmayı yaptı ardından da çukur kum ve çakılla dolduruldu. Şu an için herhangi bir olumsuzluk yok" dedi.

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#Göçük#İlkokul#Manisa

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