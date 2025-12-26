×
HABERLERGündem Haberleri

Manisa’da iki otomobil çarpıştı; 3 ölü, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 23:58

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Soner Kapucu'nun (24), babası Mehmet Kapucu (61) ve akrabası Mehmet Kapucu (8) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Demirci ilçesine bağlı Demirci-Selendi kara yolunda meydana geldi. Soner Kapucu yönetimindeki 64 AU 105 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Dülger (42) idaresindeki 06 EUV 371 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Soner Kapucu ile yanındaki babası Mehmet Kapucu'nun öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan Mehmet Kapucu ile sürücü Mustafa Dülger, ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Kapucu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı Mustafa Dülger'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıld

CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLEN YAKINLARINI ALMAYA GİDİYORLARMIŞ

Kapucu ailesinin, Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen yakınları Cüneyt Kupucu'yu almaya gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Ayrıca ölen 8 yaşındaki Mehmet Kapucu'nun ise cezaevinden tahliye edilen Cüneyt Kapucu'nun oğlu olduğu belirtildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

