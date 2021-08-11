MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriManisa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
GeriGündem Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 11.08.2021 - 03:25 | Son Güncelleme:

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

 

Kaza, saat 23.00 sıralarında Salihli-Köprübaşı yolu Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkisinde meydana geldi. Salihli yönünden Köprübaşı yönüne giden H.A. (34) yönetimindeki 45 RG 548 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.B. (44) yönetimindeki 45 AB 002 plakalı otomobille çarpıştı. Şerit ihlali sonucu meydana gelen ve otomobillerin demir yığını haline dönüştüğü kazada Ayşe Toy (42) olay yerinde hayatını kaybederken, 2 sürücü ile yolculardan G.Ç.(41) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi