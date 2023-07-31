Manisa'da hızlı tren projesi şantiye alanında gaz sızıntısı! İşçi Yaşar Nacaroğlu hayatını kaybetti

Haberin Devamı

​İzmir- Ankara hızlı tren projesinin Alaşehir ilçesi bölümündeki şantiyede, saat 10.00 sıralarında gaz sızıntısı meydana geldi. İddiaya göre; şantiye alanındaki tünelde çalışan Muhammet Yavuz, Yaşar Nacaroğlu ve 2 işçi, seyir halindeki kamyonette gaza maruz kaldı. Bu sırada kamyonet de balçığa saplandı. Muhammet Yavuz ile Yaşar Nacaroğlu fenalaşırken, diğer işçiler kendi imkanları ile tünelden çıktı. İşçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çalışmalara AFAD ve Soma'daki maden işçileri de destek verdi. İtfaiye ekipleri, tüneldeki gazı tahliye etti. İtfaiye ekiplerince 1,5 saatlik çalışma ile kurtarılan 2 işçi, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nacaroğlu, burada kurtarılamadı, Yavuz'un ise durumunun ağır olduğu bildirildi