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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)
Haber Giriş: 25.12.2020 - 16:40 | Son Güncelleme:

Manisa'da halk otobüsü çarpan genç yaşamını yitirdi

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Manisa'da halk otobüsü çarpan genç yaşamını yitirdi
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MANİSA'da, halk otobüsünün çarptığı 18 yaşındaki Görkem Akkuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Yunusemre ilçesi İzmir Caddesi ile Kumludere Caddesi kesişiminde meydana geldi. Veysi Kitapçıoğlu (54) yönetimindeki 45 D 0095 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Görkem Akkuş'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Akkuş'u, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı. Akkuş, burada doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Otobüs sürücüsü Veysi Kitapçıoğlu, polis merkezine götürüldü.

Manisada halk otobüsü çarpan genç yaşamını yitirdi

 

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