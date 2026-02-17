Manisa'da halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Alaşehir Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'da 22 yıldır matematik öğretmeni olan, evli ve 3 çocuk babası Vedat Sarıçam, dün akşam, arkadaşlarıyla halı sahada maç yaptığı sırada aniden rahatsızlanıp, yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi halı sahada yapılan Sarıçam, ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sarıçam, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sarıçam'ın ani ölümü ailesi, öğrencileri ve eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Sarıçam'ın eşinin de Alaşehir'de Şehit Hüseyin Şimşek Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Sarıçam'ın cenazesinin bugün öğlen Hacıbey Camii'nden kılınacak namazın ardından Alaşehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.