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Manisa’da görev yapan uzman çavuş, ev yangınında hayatını kaybetti

#Manisa#Yangın#Osman Baytan
Manisa’da görev yapan uzman çavuş, ev yangınında hayatını kaybetti

Manisa’nın Kula ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangında evde mahsur kalan uzman çavuş, çatının da çökmesiyle birlikte yanarak hayatını kaybetti.

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Yangın Manisa’nın Kula ilçesine bağlı 4 Eylül Mahallesi’ndeki 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlerin tüm çatıyı kaplaması sonrası binanın çatı katında çökme meydana geldi.

Manisa’da görev yapan uzman çavuş, ev yangınında hayatını kaybetti

Öte yandan, çevredekilerin bildirmesi üzerine binanın çatı katında Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Osman Baytan'ın (25) yaşadığı öğrenildi. Ekipler çöken çatıdaki alevleri söndürmek için mücadele ederken bir yandan da çatının altında kalan uzman çavuş Osman Baytan'a ulaşmaya çalıştı. Alevlerin kontrol altına alınması sonrası yapılan incelemelerde uzman çavuş Baytan'ın yanarak feci şekilde can verdiği belirlendi. Yangın tamamen söndürülürken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Manisa’da görev yapan uzman çavuş, ev yangınında hayatını kaybetti

Öte yandan, feci şekilde yaşamını yitiren Baytan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uzman Çavuş Baytan'ın, Bingöl'ün Genç ilçesinde ikamet eden ailesine de acı haber verildi.

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#Manisa#Yangın#Osman Baytan

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