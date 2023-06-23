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Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Çalışmalar devam ediyor

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#Yangın#Manisa#Geri Dönüşüm Tesisi
Manisada geri dönüşüm tesisinde yangın: Çalışmalar devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 07:10

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Eski Menemen Caddesi'ndeki organize sanayi bölgesinde kurulu bulanan bir geri dönüşüm tesisinde saat 16.30 sıralarında çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Çevre illerden gelen desteklerle beraber havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğü yangında 14'üncü saat geride kaldı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisi yangını devam ediyor. Yaklaşık 5,5 saatlik sürenin geride kaldığı yangında itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor. Gün içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile beraber İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 5 arazöz ve İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

Manisada geri dönüşüm tesisinde yangın: Çalışmalar devam ediyor

Akşam saatlerinde helikopterlerin geri çekilmesiyle karadan itfaiye ekipleri ve iş makinalarıyla müdahale devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 52 ekip ve 92 personelle süren çalışmalar havadan görüntülendi.

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Yangın halen devam ederken yükselen dumanların etkisinin azaldığı görüldü.

Manisada geri dönüşüm tesisinde yangın: Çalışmalar devam ediyor

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çevre illerden gelen desteklerle beraber havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğü yangında 14'üncü saat geride kaldı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

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#Yangın#Manisa#Geri Dönüşüm Tesisi

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