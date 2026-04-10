Manisa'da fuhuş operasyonu! Yabancı uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapan, aracılık eden ve yer temin eden kişilere yönelik çalışmalar kapsamında Zafer Mahallesi Belediye Caddesi’ndeki bir evi takibe aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, adreste 2 bin lira karşılığında fuhuş yapıldığı tespit edildi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Özbekistan uyruklu olan para karşılığı ilişkiye girdiği belirlenen Z.T. (35) ile fuhşa aracılık ettiği belirlenen K.D.’yi (44) gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından 2 kadın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilerek sınır dışı edildi.