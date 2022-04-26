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Manisa'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

#Manisa#FETÖ#Operasyon
Manisada FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Manisa'da FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanmasını deşifre etmek için gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların cezaevindeki terör örgütü mensuplarının ailelerine maddi yardım ve gıda yardımı yaptığı tespit edildi.

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Manisa Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan iletişimin tespiti çalışmaları sonucunda; adli işlem gören şahısların ailelerine maddi yardım yapan, cezaevinde bulunan şahısların aile ziyaretlerini organize eden ve sözde mağdur ailelere gıda yardımı yapan iki şüpheli şahsa yönelik harekete geçildi.

Yunusemre ve Soma ilçelerinde saat 06.00’da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Şüpheli şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik yapılan operasyon çerçevesinde B.K. ve H.İ.A. isimli iki şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şahıslara ait dijital materyallere ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Şüphelilerin olayla ilgili olarak emniyetteki sorguları devam ediyor.

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#Manisa#FETÖ#Operasyon

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