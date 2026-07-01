Manisa'da feci ölüm! 3’üncü katın balkonundan 1’inci katın balkonuna düştü

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Olay, saat 03.30 sıralarında Sakarya Mahallesi Uzunyol Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 3’üncü katında oturan Nafiz Özçil, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek 1’inci kattaki komşusunun balkonuna düştü.

Özçil’in düştüğünü gören yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Özçil, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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