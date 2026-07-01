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Manisa'da feci ölüm! 3’üncü katın balkonundan 1’inci katın balkonuna düştü

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#Manisa#Şehzadeler#Nafiz Özçil
Manisada feci ölüm 3’üncü katın balkonundan 1’inci katın balkonuna düştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 13:58

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 3'üncü kattaki evinin balkonundan 1’inci kattaki dairenin balkonuna düşen Nafiz Özçil (47), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, saat 03.30 sıralarında Sakarya Mahallesi Uzunyol Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 3’üncü katında oturan Nafiz Özçil, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek 1’inci kattaki komşusunun balkonuna düştü.

Özçil’in düştüğünü gören yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Özçil, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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#Manisa#Şehzadeler#Nafiz Özçil

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