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Manisa’da feci olay kamerada! 4 çocuk babası devrilen traktörünün altında öldü

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#Manisa#Traktör#Güvenlik Kamerası
Manisa’da feci olay kamerada 4 çocuk babası devrilen traktörünün altında öldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 16:21

Manisa'da Ahmetli ilçesine devrilen traktörünün altında kalan 52 yaşındaki Bayram Doğru hayatını kaybetti. Traktörün uçuruma yuvarlandığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün saat 17.00 sıralarında kırsal Hacıköseli Mahallesi'nde meydana geldi. Eğimli arazide tarlasını süren evli, 4 çocuk babası Bayram Doğru'nun kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, uçuruma yuvarlandı. Traktörün altında kalan Doğru, hayatını kaybetti.

Manisa’da feci olay kamerada 4 çocuk babası devrilen traktörünün altında öldü

HAYATA VEDA ETTİ

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Doğru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Manisa’da feci olay kamerada 4 çocuk babası devrilen traktörünün altında öldü

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O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Doğru'nun cansız bedeni otopsi işlemleri için Ahmetli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza, arazideki bir güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

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#Manisa#Traktör#Güvenlik Kamerası

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