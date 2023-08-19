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Manisa'da feci kaza! Kamyona çarpan otomobildeki baba öldü, 2 çocuğu ve eşi yaralandı

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#Manisa#Kaza#Kamyon
Manisada feci kaza Kamyona çarpan otomobildeki baba öldü, 2 çocuğu ve eşi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 02:18

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Serkan Ç. yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

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Kaza, saat 21.30 sıralarında Piyadeler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Alaşehir'den Salihli yönüne gitmekte olan A.D. (61) yönetimindeki 45 UA 5459 plakalı kamyona, Serkan Ç.'nin kullandığı 16 ABD 174 plakalı otomobil arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilin sürücüsü Serkan Ç.'nin yaşamını yitirdiği, araçtaki eşi S.A.Ç. (32), oğlu E.Ç. (7) ve kızı E.N.Ç.'nin (2) yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, jandarma ekipleri kamyon sürücüsünü gözaltına aldı. Serkan Ç.'nin cenazesi ise kaza yerindeki incelemenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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#Manisa#Kaza#Kamyon

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