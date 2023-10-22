×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Manisa'da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Trafik#Kaza
Manisada feci kaza Kamyon ile otomobil çarpıştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 17:49

Manisa'da bir kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada kamyon şoförü R.Ö., otomobil sürücüsü B.P. ile yanındaki M.T. yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Piyadeler mevkisinde meydana geldi. Alaşehir'den Salihli yönüne doğru seyreden 35 BRU 803 plakalı üzüm yüklü kamyon ile karşı yönden gelen 35 AL 7039 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarpan kamyon devrildi. Kazada kamyon şoförü R.Ö., otomobil sürücüsü B.P. ile yanındaki M.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!